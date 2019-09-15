Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

26 dakika önce

Balkan Kupası finalinde Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımı ile karşı karşıya gelen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu, System.String[]

Balkan Kupası finalinde Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımı ile karşı karşıya gelen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte takım, Türkiye'yi Challenge Cup'ta temsil edecek.


Türkiye'yi 2019 Balkan Kupası'nda kadınlar kategorisinde temsil eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'ndaki ikinci ve son maçında Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımını 3-0 mağlup ederek Balkan şampiyonluğunu elde etti.


Turnuvadaki ilk yılda Balkan şampiyonluğu


THY, rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-22'lik set skorlarıyla üstün tamamlayıp sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya katıldığı ilk senede Balkan şampiyonluğunu kazandı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleşen kupa ve madalya töreninde şampiyon olan Türk Hava Yolları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'ne kupa ve madalyalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı verdi.


Challenge Cup'ta temsil etmeye hak kazandılar


Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı kazandığı bu şampiyonluk sayesinde Türkiye'yi CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Challenge Cup'ta temsil etmeye hak kazandı. Türk ekibinin CEV Challenge Kupası Eleme Turu'ndaki rakibi ise; Macaristan'dan 1.MCM-Diamant Kaposvari takımı oldu. CEV Challenge Kupası Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 05-07 Kasım 2019 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise; 19-21 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Sırbistan Karadağ, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:21 Kaynak: İHA
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