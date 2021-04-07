Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Abbondanza'nın sözleşmesi yenilendi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Abbondanza, kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamasında, "Türk Hava Yolları ile yeniden anlaştığım için mutluyum. Daha fazlasını elde etmek için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Sezon henüz sona ermediği için ligi nerede tamamlayacağımızı bilmiyoruz. En iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında VakıfBank'a elenen Türk Hava Yolları, sezonu üçüncü tamamlayabilmek için Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA eşleşmesini kaybeden takımla mücadele edecek.