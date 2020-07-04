Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları, 6 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları, 6 Temmuz'da başlayacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda 2020-2021 sezonu hazırlıklarının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda 2020-2021 sezonu hazırlıklarının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

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Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacak antrenman ile yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.

Öte yandan oyunculara, teknik heyete ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Türk Hava Yolları, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları, 6 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika Spor
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