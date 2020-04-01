Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı... - Son Dakika

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Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı...
6 saat önce
Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.
Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:55 Kaynak: İHA
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