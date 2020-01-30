Türk Hava Yolları, Korona virüsü sebebiyle 5 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında Çin'e tarifeli... - Son Dakika

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Türk Hava Yolları, Korona virüsü sebebiyle 5 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında Çin'e tarifeli...
7 saat önce
Türk Hava Yolları, Korona virüsü sebebiyle 5 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında Çin'e tarifeli seferlerini azaltma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
Türk Hava Yolları, Korona virüsü sebebiyle 5 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında Çin'e tarifeli seferlerini azaltma kararı aldı. - İSTANBUL
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