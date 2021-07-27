Üye Girişi
Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi - Son Dakika

Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi

27.07.2021 13:36

Türkiye'de havacılık, koronavirüs krizinin en ağır vurduğu sektörlerin başında geliyor. Pandemi nedeniyle iptal edilen biletler, yaşanan mağduriyetler derken hava yolu firmalarıyla müşteriler arasında ciddi bir kriz yaşanıyor. Vatandaşların salgının patlak verdiği geçen yıl Türk Hava Yolları'ndan aldığı biletler, kısıtlamalar nedeniyle o dönem açığa alınırken, aradan geçen 1 yıldan fazla süre sonunda yeniden değerlendirilmek istenen biletler içinse hava yolu firması her türlü zorluğu çıkarıyor.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 1 yılı aşkın süreyi geride bıraktık. Pandemi nedeniyle dünyada birçok sektör ağır yara alırken bunların başında hiç kuşku yok ki havacılık sektörü geliyor. Vakaların zaman içinde değişiklik arz etmesi nedeniyle ülkeler kapanma ya da normalleşme adımları atmak zorunda kalırken, seyahatlerinde hava yolunu tercih eden vatandaşlar da firmalarla ciddi krizler yaşıyor.

AÇIĞA ALINAN BİLETLERDE CİDDİ KRİZ YAŞANIYOR

Müşterilerin satın aldıkları biletler, seyahat edecekleri ülke ya da şehirlerde yaşanan korona kısıtlamaları nedeniyle iptal edilip açığa alınırken, hayatın normale dönmesiyle birlikte yeniden değerlendirmek istenen biletlerde ise hava yolu firmalarıyla müşteriler arasında büyük sorunlar meydana geliyor.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR

Salgının patlak verdiği geçen yıl mart ayında biletlerini alan bazı vatandaşların, yasakların gelmesi nedeniyle açığa almak durumunda kaldıkları biletlerini yeniden değerlendirme noktasında özellikle Türk Hava Yolları ile büyük sorunlar yaşadıkları öğrenilirken, açığa alınan biletlerini tekrar kullanmak isteyen vatandaşların günlerce bekletildiği, müşteri temsilcilerinden çözüm noktasında hiçbir yardım alamadıkları bildirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YORUMLARI ART ARDA GELDİ

120'den fazla ülkeye uçuş yapan ve Türkiye'nin en güvenilir ulusal hava yolu şirketlerinin başında gelen Türk Hava Yolları'nda yaşanan bu soruna yönelik sosyal medya kullanıcılarının çok sayıda tepki yorumu bulunuyor. Satın aldıkları ve kısıtlamalar nedeniyle açığa aldıkları biletlerini yeniden kullanamadıklarını belirten vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için firmaya çağrı yapıyor. Telefon başında bekletilmek, devamlı surette müşteri temsilcileriyle görüşmek zorunda kalan vatandaşların satın aldıkları bilet için böyle bir sıkıntı yaşamaktan dolayı büyük rahatsızlık yaşadıkları ifade ediliyor.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

Türk Hava Yolları'na 'açık bilet' tepkisi! Vatandaşlar yaşanan mağduriyetler sonrası isyan etti
Türk Hava Yolları'na 'açık bilet' tepkisi! Vatandaşlar yaşanan mağduriyetler sonrası isyan etti
Türk Hava Yolları'na 'açık bilet' tepkisi! Vatandaşlar yaşanan mağduriyetler sonrası isyan etti
Türk Hava Yolları'na 'açık bilet' tepkisi! Vatandaşlar yaşanan mağduriyetler sonrası isyan etti
Türk Hava Yolları'na açık bilet isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi

Türk Hava Yolları, Havacılık, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Hava Yolları'na 'açık bilet' isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı 14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi 14:28 Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu 14:08 Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 13:56 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 13:38 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu 13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü 12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Genç şarkıcı Aleyna Tilki 12:04 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi         
14:29
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
14:19
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım         
13:57
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın         
13:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu         
13:26
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 14:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement