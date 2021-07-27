Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi

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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 1 yılı aşkın süreyi geride bıraktık. Pandemi nedeniyle dünyada birçok sektör ağır yara alırken bunların başında hiç kuşku yok ki havacılık sektörü geliyor. Vakaların zaman içinde değişiklik arz etmesi nedeniyle ülkeler kapanma ya da normalleşme adımları atmak zorunda kalırken, seyahatlerinde hava yolunu tercih eden vatandaşlar da firmalarla ciddi krizler yaşıyor.

AÇIĞA ALINAN BİLETLERDE CİDDİ KRİZ YAŞANIYOR

Müşterilerin satın aldıkları biletler, seyahat edecekleri ülke ya da şehirlerde yaşanan korona kısıtlamaları nedeniyle iptal edilip açığa alınırken, hayatın normale dönmesiyle birlikte yeniden değerlendirmek istenen biletlerde ise hava yolu firmalarıyla müşteriler arasında büyük sorunlar meydana geliyor.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR

Salgının patlak verdiği geçen yıl mart ayında biletlerini alan bazı vatandaşların, yasakların gelmesi nedeniyle açığa almak durumunda kaldıkları biletlerini yeniden değerlendirme noktasında özellikle Türk Hava Yolları ile büyük sorunlar yaşadıkları öğrenilirken, açığa alınan biletlerini tekrar kullanmak isteyen vatandaşların günlerce bekletildiği, müşteri temsilcilerinden çözüm noktasında hiçbir yardım alamadıkları bildirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YORUMLARI ART ARDA GELDİ

120'den fazla ülkeye uçuş yapan ve Türkiye'nin en güvenilir ulusal hava yolu şirketlerinin başında gelen Türk Hava Yolları'nda yaşanan bu soruna yönelik sosyal medya kullanıcılarının çok sayıda tepki yorumu bulunuyor. Satın aldıkları ve kısıtlamalar nedeniyle açığa aldıkları biletlerini yeniden kullanamadıklarını belirten vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için firmaya çağrı yapıyor. Telefon başında bekletilmek, devamlı surette müşteri temsilcileriyle görüşmek zorunda kalan vatandaşların satın aldıkları bilet için böyle bir sıkıntı yaşamaktan dolayı büyük rahatsızlık yaşadıkları ifade ediliyor.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;