Türk Hava Yolları'nda ABD'li voleybolcu Madison Kingdon Rishel'in sözleşmesi yenilendi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda ABD'li oyuncu Madison Kingdon Rishel ile yeni sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türk Hava Yolları'nda forma giyen 28 yaşındaki smaçörün sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 3. tamamlayan Türk Hava Yolları, 2021-2022'de CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Kaynak: AA
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