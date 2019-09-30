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Türk Hava Yolları'ndan Doğu Avrupa ve Balkanlar'da bilet kampanyası

1 saat önce

Türk Hava Yolları(THY), Doğu Avrupa ve Balkanlar'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler dahil birçok nokta için kampanya başlattı.

Türk Hava Yolları'ndan Doğu Avrupa ve Balkanlar'da bilet kampanyası, System.String[]

Türk Hava Yolları(THY), Doğu Avrupa ve Balkanlar'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler dahil birçok nokta için kampanya başlattı.


Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi konumundaki Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da geçerli olacak bir kampanya başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 30 Eylül 2019-14 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 21 Ekim 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında her şey dahil 119 Dolar'dan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar'ın Belgrad, Kişinev, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp; Kafkaslarda Bakü, Gence ve Nahçıvan şehirlerine vizesiz; Ukrayna'ya ve Kafkasların Batum ve Tiflis şehirlerine ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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