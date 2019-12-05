Türk Hava Yolları'ndan Finlandiya'da yeni uçuş noktası

Türk Hava Yolları (THY), dünyada kuzey ışıklarının izlendiği en önemli noktalardan biri olan Finlandiya'nın Rovaniemi şehrini uçuş ağına ekleyerek tarifeli sefer başlattı.



Finlandiya'da Helsinki şehrine sefer düzenleyen Türk Hava Yolları'nın ülkedeki ikinci uçuş noktası Rovaniemi oldu. 5 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlayan Rovaniemi direkt seferleri Salı, Perşembe, Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez karşılıklı olarak icra edilecek. 348 uçağı bulunan ve filosunu sürekli genişleten Türk Hava Yolları açtığı Rovaniemi hattıyla, uçuş ağını 317 şehre yükseltmiş oldu.



"Kapsamlı bağlantı olanağı ile misafirlerimizi bu özel şehri deneyimlemeye davet ediyoruz"



Hat açılışı için düzenlenen törende konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, "1988 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye ilk seferini düzenleyen ve bugün dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi, Türk Hava Yolları olarak Rovaniemi'ye uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzey ışıklarının en iyi gözlemlendiği noktalar arasında yer almasından dolayı popüler kış destinasyonlarından biri olan Rovaniemi'ye haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyeceğiz. Avrupa Birliği üye ülke taşıyıcıları dışında tarifeli sefer düzenleyen ilk hava yolu ve ayrıca yine bu güzergahta business sınıf ürün sunacak tek hava yolu şirketi olarak, 126 ülkede 317 şehre sağladığımız kapsamlı bağlantı olanağı ile misafirlerimizi bu özel şehri deneyimlemeye davet ediyoruz." dedi.



Rovaniemi kuzey ışıklarının en iyi izlendiği noktalardan biri



Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşimi sonucu gökyüzünde oluşan ışımalara Kutup Işıkları deniyor. Kuzey Kutbu'nda gerçekleşen bu doğa olayı Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor. Kuzey kutup çizgisi üzerinde yer aldığından Rovaniemi kuzey ışıklarının en iyi izlendiği noktalardan biri olarak kabul ediliyor. Kış aktivitelerinin çeşitliliği ve kuzey ışıklarının en iyi deneyimlendiği noktalardan biri olması sebebiyle en popüler kış turizmi destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alan Rovaniemi, dünyanın birçok noktasından gelen misafirlere doğa dostu cam iglo tasarımlı ve buzdan otelleri ile konaklamada da farklı bir alternatif sunuyor. - İSTANBUL