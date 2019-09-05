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Türk Hava Yolları'ndan Orta Avrupa yolcuları için kampanya

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Orta Avrupa ülkelerinde toplam 24 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçurmak için kampanya başlattı.

Türk Hava Yolları'ndan Orta Avrupa yolcuları için kampanya, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Orta Avrupa ülkelerinde toplam 24 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçurmak için kampanya başlattı.


Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi konumundaki THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Macaristan, Çekya, Polonya ve Lüksemburg'daki 24 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçurmak için kampanya başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 15 Eylül tarihine kadar satın almaları halinde seyahatlerini 1 Kasım 2019-25 Mart 2020 ve 27 Nisan 2020-17 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirebilecekler. Ekonomi sınıfında 129 dolardan başlayan fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Orta Avrupa, Lüksemburg, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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