Türk Hava Yolları'ndan sefer açıklaması - Son Dakika

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayoluyla çıkışların da 15 gün süreyle geçici durdurulacağı gerekçesiyle THY'nin iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerinin 20 Nisan tarihine kadar iptal edileceğini açıkladı.

(İHA)