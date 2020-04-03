Son Dakika › Güncel › Türk Hava Yolları'nın iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi. - Son Dakika
Türk Hava Yolları'nın iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.
31 dakika önce
Türk Hava Yolları'nın iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:16 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu THY 14 İÇ HAT UÇUŞUNU DURDURDU Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı