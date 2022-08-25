THY pilotları uçuşlara yetişemiyor, 4 saatlik rötarlar başladı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Sivas seferini yapacak 08.45 uçağı pilot olmadığı gerekçesiyle 4 saat ertelendi, erteleme yolcuların tepkisine neden oldu.

İstanbul'dan Sivas seferini yapacak olan Türk Hava Yolları'na ait 08.45 uçağı, pilot olmadığı için vaktinde kalkamadı. Uzun bir süre yolculara herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Yolcuların yanına geç gelen bir THY yetkilisi, pilot olmadığı için uçuşun gerçekleştirilemeyeceğini, isteyen yolcuların farklı illere yönlendirileceğini, aksi halde yolcuların 3-4 saat bekleyeceğini bildirdi. Uçağın pilotunun Antalya'dan İstanbul'a ulaşamadığı için problemin yaşandığı öğrenildi. Bu açıklama yolcuların tepkisine neden oldu. Açıklama yapan görevliye tepki gösteren yolcular, yetişmek zorunda oldukları cenazeleri, toplantıları ve işleri olduğunu dile getirdi.

Türk Hava Yolları'na tepki gösteren yolcular, pilotun gecikmesinden kaynaklı olarak mağdur edilmeleri ve firma tarafından çözüm üretilmemesi ve yedekleme olmadan seferlerin bıçak sırtında sürdürülmesini eleştirdiler.

Diğer taraftan, Sivas'ta İstanbul'dan gelecek uçağı bekleyen 10.45 İstanbul THY yolcularına bu seferin iptal edildiği duyuruldu. Sivas'tan çalıştıkları ülkelere dönecek onlarca gurbetçi şaşkına döndü, İstanbul aktarmalı uluslararası seferlerini kaçırdılar. İstanbul ve Sivas havalimanında yaklaşık 150 THY yolcusu bu firmanın pilot yetersizliği kaynaklı uçuş iptaline çözüm üretmesini bekliyorlar.

Bu arada, pilot yetersizliği de Anadolu'ya yapılan seferlerdeki böyle aksamalar sebebiyle gün yüzüne çıkmaya başladı. Sefer sayısını azaltmayan, ancak pilotlarını muhafaza edemeyen THY, yorgun pilot riski ile yüz yüze kalıyor. Sivas seferlerinin iptal olması ile gündeme gelen bir tartışma da pilotların uykusuz seyir etmeleri. Birçok havacılık platformunda, gayri resmi açıklama olarak gündeme gelen 4-5 saat uyku ile pilotların uçuş yaptıkları hususu, bu sefer iptalleri ve tehirler ile yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Bazı yolcular, karayollarında büyük kazalardan sonra ticari ve profesyonel sürücülere yönelik denetimler arttı. Ancak hava yollarında uykusuz pilotlar ve yetersiz bakım denetimleri nasıl yapılacak diye soruyorlar.

(Volkan Kaplan/İHA)