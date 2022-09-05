İSTANBUL-NİJERYALI YOLCU UÇAKTA DOĞUM YAPTI - Son Dakika
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İSTANBUL-NİJERYALI YOLCU UÇAKTA DOĞUM YAPTI

05.09.2022 16:22
İSTANBUL-NİJERYALI YOLCU UÇAKTA DOĞUM YAPTI

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Manchester seferinde Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Manchester seferinde Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda kız çocuğu dünyaya geldi.

THY'nin TK-1991 sefer sayılı Manchester uçağında yolculuk eden Nijeryalı yolcu Nweke Ifeoma'nın uçuş sırasında doğum sancıları arttı. Kabin ekibi, yolcuyu doğum için uçakta uygun bölüme alarak doğum hazırlıklarına başlarken, aynı anda uçakta doktor anonsu yapıldı. Bu sırada kadın yolcu, doktor ve kabin ekiplerinin de yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu kabin ekipleri tarafından kesilmesinin ardından uçak Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın Viyana'ya inişinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

YOLCUMUZU VE BEBEĞİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DOKTORA TESLİM ETTİKKabin Amiri Hakan Doğan "Uçağımızda çok güzel bir olay gerçekleşti. Uçuşumuzda bir yolcumuz doğum yaptı. Sancısı geldiğini söyledi. Doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu taktık.  Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana'ya inişini yaptı.  Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana'da doktorlara teslim ettik"dedi

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Manchester, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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