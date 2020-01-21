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Türk Hava Yolları, Romanya deplasmanında
6 saat önce
Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 4 Şubat Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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