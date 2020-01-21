Türk Hava Yolları, Romanya deplasmanında - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, Romanya deplasmanında

6 saat önce

Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türk Hava Yolları, Romanya deplasmanında, System.String[]

Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 4 Şubat Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Türk Hava Yolları, Romanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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