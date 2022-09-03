THY personeline ikramiye müjdesi! 12 bin yardımcı destek personeline kişi başı 20 bin TL verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

THY personeline ikramiye müjdesi! 12 bin yardımcı destek personeline kişi başı 20 bin TL verilecek

03.09.2022 12:49

Türk Hava Yolları, 12 bin yardımcı destek personeline 20 bin lira ikramiye desteği verecek.

Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 11 milyar 375 milyon lira net kar açıklayan THY'den yardımcı destek personeline ikramiye dağıtılacağı açıklandı. THY'nin operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 7 Eylül'de 20 bin lira ikramiye verilecek.

THY, 12 bin yardımcı destek personeline 20 bin lira ikramiye verecek

GÜZEL HABERİ THY BASIN MÜŞAVİRİ VERDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Turgutlu'da Şenlikler Rahvan At Yarışları ile Yörük ve Selendi Kültürleri Gecesiyle Devam Ediyor Turgutlu'da Şenlikler Rahvan At Yarışları ile Yörük ve Selendi Kültürleri Gecesiyle Devam Ediyor Burhaniyeli atletler Balıkesir'de koşacak Burhaniyeli atletler Balıkesir'de koşacak
Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY personeline ikramiye müjdesi! 12 bin yardımcı destek personeline kişi başı 20 bin TL verilecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
14:34 Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
13:34 TFF binasına ateş açan zanlı ifade verdi: Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim, federasyonu hedef almadım
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:57:42. #1.13#
SON DAKİKA: THY personeline ikramiye müjdesi! 12 bin yardımcı destek personeline kişi başı 20 bin TL verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement