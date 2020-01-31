Türk Hava Yolları (THY) Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları (THY) Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri... - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri...

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat'a kadar durdurduklarını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri..., System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat'a kadar durdurduklarını bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Guangzhou, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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