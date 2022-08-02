THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika
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THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

02.08.2022 10:59
THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Fransa ve Ruanda'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadelerine yer verildi.

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Konya'dan 28 ülkeye ihracat Konya'dan 28 ülkeye ihracat THY'den Fransa ve Ruanda uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme THY'den Fransa ve Ruanda uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme
Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika
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