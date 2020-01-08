Son Dakika › Güncel › Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla... - Son Dakika
Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla...
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla askıya aldı. Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:35 Kaynak: İHA
Son Dakika İran'ın saldırıları sonrası ABD üssünün son halleri görüntülendi ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı