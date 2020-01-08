Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla... - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla...

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla askıya aldı.

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla..., System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla askıya aldı. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:35 Kaynak: İHA
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