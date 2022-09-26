THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı - Son Dakika
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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

26.09.2022 20:14
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Yekaterinburg, Krasnodar, Rostov, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı - Son Dakika
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