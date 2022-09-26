THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Yekaterinburg, Krasnodar, Rostov, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı - Son Dakika

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