"Tayland'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu - Son Dakika

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