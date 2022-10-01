THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu - Son Dakika
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THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu

01.10.2022 13:06
THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'a girişte Kovid-19 kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'a girişte Kovid-19 kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Tayland'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Tayland'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu - Son Dakika
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