THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Tayland'a girişte Kovid-19 kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Tayland'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Tayland'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
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