Thy, Bazı Yurt Dışı Uçuşları Durdurma Kararını 30 Eylül'e Kadar Uzattı - Son Dakika
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Thy, Bazı Yurt Dışı Uçuşları Durdurma Kararını 30 Eylül'e Kadar Uzattı

27.07.2022 14:01
Thy, Bazı Yurt Dışı Uçuşları Durdurma Kararını 30 Eylül'e Kadar Uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının Rus saldırıları nedeniyle sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 30 Eylül 2022 tarihine kadar zattı.

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının Rus saldırıları nedeniyle sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 30 Eylül 2022 tarihine kadar zattı.

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattığına ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. THY'den yapılan açıklamada, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.

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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı
Kaynak: ANKA

Türk Hava Yolları, Ukrayna, Eylül, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Thy, Bazı Yurt Dışı Uçuşları Durdurma Kararını 30 Eylül'e Kadar Uzattı - Son Dakika
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