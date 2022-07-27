Thy, Bazı Yurt Dışı Uçuşları Durdurma Kararını 30 Eylül'e Kadar Uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının Rus saldırıları nedeniyle sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 30 Eylül 2022 tarihine kadar zattı.

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattığına ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. THY'den yapılan açıklamada, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.