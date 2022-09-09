THY'den yeni kabin memuru alım ilanı - Son Dakika
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THY'den yeni kabin memuru alım ilanı

09.09.2022 12:40
THY'den yeni kabin memuru alım ilanı

Türk Hava Yolları (THY) yeni kabin memuru alımı için ilan yayımladı.

Türk Hava Yolları (THY) yeni kabin memuru alımı için ilan yayımladı.

Kovid-19 salgını sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen hava yolları arasında bulunan Türk Hava Yolları, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurlarıyla büyütüyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 388 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyada 9. sıraya yerleşen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ilan açtı.

İlana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, kabin memurluğu için başvuru yapabilecek.

THY misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların, güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. İlanın, yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılması planlanıyor.

Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde çalışan kaynağını koruyan bayrak taşıyıcı THY, bu birlik sayesinde salgının olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket, ekibine yeni katılacak adaylara, dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

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