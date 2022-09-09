Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket, ekibine yeni katılacak adaylara, dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › THY'den yeni kabin memuru alım ilanı - Son Dakika

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