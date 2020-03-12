Türk Hava Yolları uçakları Singapur'da dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Türk Hava Yolları Singapur uçuşlarını gerçekleştiren uçaklar, yolcuların seyahat güvenliğini sağlamak amacıyla Singapur'da da dezenfekte edilmeye başlandı. Covid-19 (korona virüsü) önlemleri kapsamında, bugün başlayan uygulama ile Singapur'dan İstanbul'a seyahat edecek yolcular için uçaklar Singapur'da da dezenfekte edilecek.



Türk Hava Yolları'nın haftada 7 frekans (her gün) uçuş düzenlediği Singapur Changi Havalimanı'nda gerçekleştirilen dezenfeksiyon işleminde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş kimyasal ilaçlar kullanılıyor. Havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal 10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem toplamda 25 dakika kadar sürüyor.



Yolcuların temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor.



Dezenfeksiyon işlemi ile baş üstü dolapları, pencereler, koltuk başları, koltuk kenarları, mutfak ve lavabolar başta olmak üzere yolcuların ve uçuş ekibinin temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor. Her uçuştan sonra battaniye ve yastık gibi tekstil ürünleri değiştirilerek yüksek ısıda yıkama işlemi uygulanıyor.



Türk Hava Yolları uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde ilgilendiren bu vak'aya karşı süreci uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor. Bayrak taşıyıcı operasyon merkezi İstanbul Havalimanı'nda uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarında dezenfeksiyon işlemi uygulamaya da devam ediyor. - İSTANBUL