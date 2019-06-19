Türk Hava Yolları uçuş saatlerinde değişikliğe gitti
1 saat önce
Zonguldak Havalimanına seferlere başlayan TürkHava Yolları (THY) uçuş saatlerinde değişiklik yaptı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
Havalimanına seferlere başlayan TürkHava Yolları (THY) uçuş saatlerinde değişiklik yaptı.
Sabahın erken saatlerinde yapılan uçuş seferlerinde 'kuyruk rüzgarı' nedeniyle iniş yapamayan THY uçağı uçuş saatlerinde değişikliğe gitti. 2 Temmuz
tarihinden itibaren; İstanbul
Havaalanı (IST) - Zonguldak Havaalanına (ONQ) kalkış sabah 09.50 olarak değişti. Zonguldak Havaalanından (ONQ) - İstanbul Havaalanına (IST) kalkış saati ise 12.00 olarak güncellendi. Servis saatlerindeki güncellemenin ise daha sonra yayınlanacağı açıklandı. - ZONGULDAK
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