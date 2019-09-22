Türk Hava Yolları ve AnadoluJet, iç hat uçuşlarında yeni uygulama başlattı

Türk Hava Yolları(THY) ve AnadoluJet, iç hat tarifeli seferlerinde yolcular için uçuş paketlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre THY'de yolculara 4, AnadoluJet'te ise 3 farklı seçenekte uçma imkanı sunulacak.



Türkiye'de, 50 şehirdeki 52 havalimanına tarifeli sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarında misafirlerinin tercihine sunduğu uçuş paketlerini 22 Eylül tarihi itibarıyla yeniledi. Bu kapsamda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri sundukları ayrıcalıklar ile yolculara diledikleri ürün ve hizmetleri tercih etme fırsatı sunuyor. Misafirperverliği ve uçak içi ikramları dünya çapında takdir toplayan Türk Hava Yolları tüm bilet tiplerinde ücretsiz ikram sunmaya ise devam edecek.



Yolculara farklı uçuş paketi seçenekleri sunulacak



Daha önce ekonomi kabini için Ekonomi Promosyon ve Ekonomi Esnek olarak iki farklı tipte sunulan uçuş paketleri yeni dönemde EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly seçeneklerinden oluşuyor. Business sınıfında ise tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek.



AnadoluJet de yurt içi uçuşlarındaki uçuş paketlerini yeniledi



Öte yandan AnadoluJet'te benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. Uçmayan kalmasın sloganıyla Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan AnadoluJet, yurt içi uçuşlarında sunduğu uçuş paketlerini 22 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yeniledi. Marka, tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak 3 yeni uçuş paketi ile yolcularına ayrıcalıklarla dolu ürün ve hizmetlerden kendileri için en uygun olanı seçme imkanı sunmaya başladı. Daha önce, promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketleri yeni dönemde Standart, EkstraJet ve KonforJet seçeneklerinden oluşuyor. Yeni uçuş paketleriyle AnadoluJet yolcuları, sunulan ek hizmetlere daha uygun fiyatlarla sahip olma imkanı elde edecek. - İSTANBUL