THY ünlü fenomen Zach King ile yeni bir reklam filmi çekti - Son Dakika

Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi "First to the Gate" yayınlandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın bir çok noktasına uçan THY, dijital kurgu teknikleriyle ünlü olan ve 65 milyon takipçisi bulanan fenomen Zach King ile 4 dakikalık kısa bir reklam filmi çekti.

Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alan film, İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisini, THY Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli ve yaratıcı çekim teknikleriyle izleyiciye aktarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Reklam filmimiz hem Türk Hava Yolları marka özümüzü hem de aktarma noktamız olan İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"Çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum"

Zach King ise İstanbul Havalimanı'na ilk geldiğinde çok etkilendiğini kaydetti.

THY'den övgü ile bahseden King, "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'ı mükemmel. Daha önce hiçbir loungeda bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce THY'nin uçuş emniyeti filminde de oynayan Zach King ile gerçekleştirilen ikinci iş birliği olan reklam filminin çekimleri, 90 kişilik ekiple 4 günde tamamlandı.