Türk Havacılığı, ABD'li Firmaların Dikkatini Çekti

Amerikan Türk Konseyi, havacılık sektöründe önde gelen 12 ABD'li firmayı 5 Şubat tarihinde Türkiye'ye getirmişti.

Amerikan Türk Konseyi, havacılık sektöründe önde gelen 12 ABD'li firmayı 5 Şubat tarihinde Türkiye'ye getirmişti. Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan firmalar, dün akşam İstanbul'da yemekte bir araya geldi. ATBDC Başkanı Uğur Terzioğlu, yapılan temaslar hakkında bilgiler verdi.



ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmek üzere faaliyet gösteren ve merkezi Washington'da bulunan Amerikan Türk Konseyi (ATC), havacılık sektöründe önde gelen 12 ABD'li firmayı Türk şirketlerle işbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere Türkiye'ye getirmişti. 5-9 Şubat tarihlerini kapsayan organizasyonda, Washington'dan AMCHAM ve Ankara'dan ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı kanalıyla destek veren Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBDC) de yer alıyor. 9 Şubat tarihine kadar Türkiye'de bulunacağı belirtilen firmaların temsilcileri, önce Ankara'da sonra İstanbul'da yemekte bir araya geldi. Gazetecilere kapalı olarak düzenlenen İstanbul'daki yemek öncesi Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBDC) Başkanı Uğur Terzioğlu, Başkan Yardımcısı Cüneyt Türktan ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Burcum Uzunoğlu yapılan temaslar hakkına bilgiler verdi.



"Gelen şirketler içinde helikopter, uçak ve tank yapımcısı bulunuyor"



Şirketlerin Türkiye'ye geliş amacı hakkında bilgi veren Uğur Terzioğlu, "Senelerden beri ilk defa ABD'den çok kuvvetli grup geldi. Gelen grup, aynı sanayi kolundaki insanlardı. Hepsi savunma sanayimiz için yedek parça ya da yeni buluşların takdimi olarak geldiler. Gelen 12 tane ABD'li şirket içerisinde helikopter yapımcısı, uçak yapımcısı ve tank yapımcısı bulunuyor. 3 gündür beraberiz, yaptıkları temaslardan ve konuşmalardan dolayı çok memnunlar. Bu ziyareti, Cumhurbaşkanımızın, Trump'la son aylarda yaptığı konuşmaların sonucunda dostluğun yeniden başlamasının zinciri olarak kabul ediyorum. Bundan sonra bu ziyaretler devam edecek. Hepimizin bu ziyaretlerin devam etmesi için gayret göstermesi lazım" dedi.



"Dostluk anlaşması yeniden imzalandı"



ABD'li grubun yaptığı temaslar değinen Terzioğlu, "Ankara'da düzenlenen resepsiyona 300 kişi katıldı. 2 gün önce TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir yemek verdi. Oraya Ticaret Bakanımız da geldi. Orada çok güzel konular konuşuldu. Dostluk anlaşması yeniden imzalandı. Başka resmi temaslar da var. 7 gün boyunca Türkiye'de temaslarda bulundular. İnşallah bundan sonra böyle heyetler gelmeye devam edecek. Eskiden her ay heyet gelirdi. 2 seneden beri duraklama dönemi geçirdik. Bu işlere şimdi yeniden başlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de doğru dürüst pilot mektebi ve pilot hastanesi yok"



Türkiye'nin havacılık çalışmalarında gelinen durumu değerlendiren Terzioğlu, "Türkiye'de havacılık ve uzaya doğru gidişte eğitim noksanlığı var. Türkiye'de doğru dürüst pilot mektebi ve pilot hastanesi yok. Pilot hastalandığı zaman apandisten hastalanmıyor, uçmaktan dolayı bir hastalığı oluyor. Bu konuyla ilgili Atlanta'da güzel bir klinik var, pilotların hastalığına bakıyor. Yatırımcıların bu yönelik çalışmaları olması lazım. Alaçatı'da bir meydan yapılıyor. Hem sivil havacılıkta uçakların inip kalkması için meydan hem pilotların eğitimi için okul hem de pilotların hastalığı ile ilgili klinik yapılacak. Alaçatı'da güzel bir meydan olacak. Bunu da bizim yönetimimizdeki bir arkadaşımız yapıyor" diye konuştu.



"ABD'ye baktığımız zaman birçok fonlar var, yatırım yapacak yerler arıyorlar"



Cüneyt Türktan ise şöyle konuştu: "Epeydir beklenen ve uzay ve havacılık alanında olan bir toplantı oldu. Bizim gönlümüz, inovasyon ve girişimcilik gibi teknolojiler konusunda da yatırımların artmasından yana. Özellikle Türkiye'de birçok genç startup var. Gençler yurtdışına kaçıyor, onları burada tutabilmek için birlikte iş birliği yapıp teknoloji yatırımlarını bu tarafa çekmek istiyoruz. Bu internet, telekom olabilir. Gençlerimiz uğraştığı birçok uygulamalar var. Girişimciliği bu tarafta büyütmek istiyoruz. Bununla ilgili üniversiteler çalışmalar yapıyor ama bunları ABD ile iş birliği olarak bir yatırım toplantısına dönüştürmemiz gerekiyor. Özellik ABD'ye baktığımız zaman birçok fonlar var, yatırım yapacak yerler arıyorlar. İnşallah 2'nci ya da 3'üncü toplantıda ABD'li yatırımcılar ve Türk gençleri bir araya getiririz".



"ABD'ye Serbest Ticaret Anlaşması'nın gözden geçilmesi mesajını verdik"



TOBB'un ABD'li iş adamları için verdiği yemek hakkında bilgi veren Burcum Uzunoğlu, "Yemekte, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla mutabakat zaptı imzalandı, çok güzel mesajlar verildi. Bir endüstriyel rapor hazırlanacak. 2019 yılı itibariyle heyetler arası iş seyahatleri arttırılacak. ABD'ye özellikle Serbest Ticaret Anlaşması'nın (GPS) gözden geçilmesi mesajını verdik. Demir-çelik ihracatında konulan kısıtlamaların kaldırılması mesajı verildi. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta verdiği ABD'ye 75 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefine ulaşılması için her iki tarafta çok motiveydiler. 2018'de ABD ile ticaret hacmimiz 20 milyar dolar idi. Bu konuda Ticaret Bakanımız, kurumsal mekanizmaları yeniden hayat geçirecekleri mesajlarını verdi. Her iki tarafta ticaret arttırılmasında çok motiveydi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar

Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu

Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı