Son Dakika Haberleri: Türk havacılık sanayisi ürünleri Güney Kore'de sergilenecek
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Türk havacılık sanayisi ürünleri Güney Kore'de sergilenecek

1 saat önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Güney Kore'de 15-20 Ekim'de gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda ilk kez ürünlerini sergileyecek.

Türk havacılık sanayisi ürünleri Güney Kore'de sergilenecek, System.String[]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Güney Kore'de 15-20 Ekim'de gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda ilk kez ürünlerini sergileyecek.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, fuarda, özellikle Gökbey ve T129 ATAK helikopterlerinin yoğun ilgi görmesinin beklendiği kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Bugün dünyada savunma sanayi alanında adından söz ettiren TUSAŞ olarak ilk kez yüksek teknolojilerin bulunduğu Seul'de ürünlerimizi sergilemiş olacağız. Kore'de bulunmamız, teknoloji alışverişi açısından da önemli bir fırsatın kapılarını aralayacak." ifadesini kullandı.

TUSAŞ'ın tüm ürünleriyle fuara damga vurmasını beklediklerini belirten Kotil, Güney Kore ile ikili bağların geliştirilmesi için önemli bir fırsat olacağına da dikkati çekti.

Güney Kore, Kore, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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