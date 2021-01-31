Türk havacılık tarihinin önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ'ı anlatan film bugün izleyiciyle buluşacak

Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'ndeki üçüncü çalışma niteliğindeki "Nuri Demirağ" animasyon filmi bugün saat 19.00'da Savunma Sanayii Başkanlığının tüm sosyal medya hesapları ile Twitter (@SavunmaSanayii), Instagram (@SavunmaSanayii), YouTube (Savunma Sanayii Başkanlığı), Facebook (Savunma Sanayii Başkanlığı) hesaplarından izleyicinin beğenisine sunulacak.

Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu dahil birçok ilki gerçekleştiren ve ömrünü Türkiye Cumhuriyeti 'nin kalkınmasına adayan Nuri Demirağ'ın hayatının anlatıldığı animasyon filmi bugün çevrim içi ortamda yayımlanmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi" devam ediyor.

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