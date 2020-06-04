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Katılımcılar

Bakan Varank ve Akar'ın konuşması

Brifingin ardından hangarları ziyaret etmeleri

"GÖKBEY"in yanına giden Bakan Akar ve Karaismailoğlu helikopterin kokpitine, Bakan Varank ve İsmail Demir de yolcu bölümüne geçerek hatıra fotoğrafı çektirmesi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde "Uydu" konulu toplantı gerçekleştirdi.