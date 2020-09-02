Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger uçuş testini tamamladı - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger uçuş testini tamamladı
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından görüntülerini paylaştığı Aksunger'in 49 saat havada kalarak, 20.000 feet irtifada ay yıldızlı Türk bayrağını gökyüzüne çizdiği belirterek, "Her şey vatan için!" paylaşımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:53 - Kaynak: İHA
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