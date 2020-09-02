Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger uçuş testini tamamladı - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin göz bebeği Aksunger, 49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Aksunger'in görüntülerine yer verildi. Aksunger'in 49 saat havada kalarak 20 bin feet irtifada ay yıldızlı Türk bayrağını gökyüzüne çizdiği belirtilen paylaşımda, "Her şey vatan için" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:17 - Kaynak: İHA
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