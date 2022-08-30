"Şanlı ordunun milli gururu": Atak helikopteri - Son Dakika
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"Şanlı ordunun milli gururu": Atak helikopteri

30.08.2022 11:12
"Şanlı ordunun milli gururu": Atak helikopteri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri, Türk ordusunun caydırıcı gücü olarak öne çıkıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri, Türk ordusunun caydırıcı gücü olarak öne çıkıyor.

Hassas görüş ve vuruş teknolojisine sahip iki mürettebat kapasiteli Atak, her mevsimde her türlü arazi şartlarında görev yapmasının yanı sıra manevra kabiliyeti ve atış gücüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Değişen muharebe ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda performans ve manevra kabiliyeti anlamında 5 ton sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösterilen Atak helikopteri, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor.

Milli yazılımlarla donatılan Atak, sağlam gövdesi ve üstün silah sistemleriyle de şanlı ordunun gökyüzündeki caydırıcı gücü oluyor.

Çok yönlü üstün harekat kabiliyeti

Yüksek performans ve manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silueti, yüksek seviyede darbeye mukavemet ve balistik tolerans gibi özelliklere sahip olan Atak, bu özellikleri sayesinde çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekat kabiliyeti kazanıyor.

Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılan Atak, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS antitank füzesi, 16 adet Cirit lazer güdümlü füze, 8 adet Stinger füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemlerini de bünyesinde barındırıyor.

Havada yaklaşık 3 saat kalma yeteneğine sahip Atak, 300 saatlik uçuştan sonra periyodik olarak ağır bakıma alınıyor.

Görev hazırlığı AA ekibince görüntülendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan helikopterlerin Isparta 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı hangarında göreve hazırlanması, AA ekibince görüntülendi.

Göreve çıkmadan hassas bir bakım ve kontrol sürecinden geçirilen Atak, pilotların gözetiminde, teknisyenler tarafından pervane, motor ve entegre edilmiş silah sistemlerinin bakımı titizlikle yapıldıktan sonra hangardan kalkış alanına çekildi.

Uçuş ekibinin kontrol amaçlı kalkış yaptığı Atak helikopteri, bir süre havada kaldıktan sonra güvenle piste döndü. Terörle mücadelede etkin kullanılan ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Atak helikopteri, göreve hazır halde tekrar hangara alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Şanlı ordunun milli gururu': Atak helikopteri - Son Dakika

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