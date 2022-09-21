Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor (1) - Son Dakika
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Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor (1)

21.09.2022 15:43

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yıl sonuna kadar Nijer'e 2 ve 2023'ün ilk çeyreğinde Çad'a 3 Hürkuş uçağının teslimatını tamamlayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yıl sonuna kadar Nijer'e 2 ve 2023'ün ilk çeyreğinde Çad'a 3 Hürkuş uçağının teslimatını tamamlayacak.

Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla başladı. TUSAŞ fuarda, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu platformlarına yönelik geliştirdiği ürünlerin maketlerini sergiliyor.

Şirketin Afrika'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, Nijer'le 2, Çad'la 3 uçaklık sözleşmeleri bulunduğunu söyledi.

Uçakların teslimatı için çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Nijer uçaklarını bu yıl sonunda, Çad uçaklarını da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde teslim edeceğiz." dedi.

Uçakları teslimata hazırlarken sözleşmeler kapsamında eğitim programları gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, pilot ve uçak bakım personeline yönelik eğitim çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Nijer ve Çad için pilot eğitimlerinin bir bölümünün tamamlandığı bilgisini veren Doğan, "Kabul uçuşu yapabilecek pilotları hazır hale getirdik. Kendi uçaklarının kabulünü pilotları yapıyor olacak. Eğitim, bakım personelinin de eğitimlerini tamamladık. Onlar da uçakların teslimatına yakın tazeleme eğitimi alacaklar. Uçakların teslimatı sonrasında uçuş ve bakım için TUSAŞ personelini de gönderiyor olacağız. Uçakların kullanımı esnasında da kendilerine destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Potansiyel müşteriler ilk teslimatları bekliyor"

Hürkuş'ta Nijer ve Çad'ın ötesinde de Afrika'da ciddi bir pazar bulunduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Çok yakından görüştüğümüz, görüşmelerimizde belli mesafe aldığımız ülkeler var. Hürkuş'ta ciddi bir potansiyel görüyoruz. Eğitim uçağı yanında görev uçağı dediğimiz kamera entegrasyonlu, belli mühimmatları atabilir versiyonunun Afrika'da çok güzel bir potansiyeli var. Bazı potansiyel müşterilerin ilk teslimatları beklediklerini de biliyoruz. İlk uçakları Nijer ve Çad'a verdikten, kullanımı başladıktan sonra geri dönüşlerin iyi olacağını biliyoruz. Sonrasında ilave siparişlerin hem Nijer ve Çad'dan hem de diğer potansiyel ülkelerden geleceğini biliyoruz."

Hürkuş-2 geliyor, Hürjet ve MMU'da son durum

Atilla Doğan, Hürkuş'un hava yer entegrasyon uçağı versiyonunun da yakın zaman Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini söyledi. Doğan, "Paralelde Hürkuş-2 dediğimiz bir iyileştirme faaliyeti devam ediyor. Kritik tasarım sürecini tamamladık. Kendi mecrasında ilerliyor." dedi.

Hürjet uçağının son montajlarını yaptıklarını bildiren Doğan, yıl sonuna kadar bu çalışmaları tamamlamayı planladıklarını belirtti. Doğan, birkaç aylık yer test sürecinin ardından ilk uçuşun gerçekleştirileceğini ifade etti.

Milli Muharip Uçak Projesinde (MMU) son montaj faaliyetlerinin başladığını anlatan Doğan, "Projeyi söylediğimiz takvimlerde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Hürjet'in ilk uçuşunu, MMU'nun hangardan çıkıp motor çalıştırmasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

Afrika, Nijer, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor (1) - Son Dakika

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