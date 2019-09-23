Son Dakika Haberleri: Türk havlusu New York'ta
Son Dakika Ekonomi Haber

Türk havlusu New York'ta

45 dakika önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 'Turkish Towels' markasıyla dünyanın farklı noktalarında Türk havlusunu tanıtıyor.

Türk havlusu New York'ta, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 'Turkish Towels' markasıyla dünyanın farklı noktalarında Türk havlusunu tanıtıyor.


DENİB Amerika Birleşik Devletleri'nde 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve ev tekstilinin lider marka temsilcilerini bir araya getiren Global Home Show kapsamında Titans & Trailblazers etkinliğine sponsor oldu. Sektörün nabzını tutan bu önemli etkinlikte Türk havlusunun kalitesi ve farkı vurgulandı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ABD'de pazar payının her geçen dönem büyümekte olduğunu ifade ederek, "Bu büyümeye Ticaret Bakanlığımızın desteklediği Turquality projemiz çerçevesinde, doğru tanıtım ve markalaşma ile fayda sağlamak için çaba gösteriyoruz. Böylelikle Denizli ev tekstili ürünlerinin ABD pazarında sürekliliğini ve pazar payını istikrarlı bir şekilde artırmasını hedefliyoruz" dedi.


Öte yandan katılımcılar, Türk havlusuna hayran kaldı. - DENİZLİ

Amerika Birleşik Devletleri, Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi Gram altın 279 lira seviyelerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:22:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk havlusu New York'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]