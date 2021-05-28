GAZZE -Türk hayırsever, İsrail saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli babaya takılarını bağışladı - Son Dakika

İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Muhammed el-Hadidi, Türk hayırseverin bağışını teslim aldı.

Eşini ve çocuklarını İsrail saldırılarında kaybeden ve metanetli duruşuyla takdir toplayan acılı baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Filistinli Hadidi, ismini açıklamak istemeyen bir hayırseverin takılarını satarak kendisine yolladığı parayı Türkiye'den bir yardım kuruluşu vasıtasıyla aldı.

"Takılarını satıp bize hediye olarak gönderen Türk hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyorum." diyen Hadidi, kendisine takdim edilen meblağın 5 bin dolar olduğunu ifade etti.

Hadidi, Türkiye'nin sadece son saldırılarda değil yönetim ve halk olarak uzun yıllardır Filistin'in tüm meseleleriyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Hadidi eşi ve 4 çocuğunu bayram günü kaybetmişti

İsrail'in saldırıları Hadidi'nin eşi Maha Ebu Hatab ve çocuklarını bu dünyadan bayram günü koparmıştı.

Anne Ebu Hatab, oğulları Suheyb (14), Yahya (11), Abdurrahman (8), Usame (6) ve 5 aylık Ömer'e bayramlıklarını giydirerek yakında ikamet eden ailesinin evine bayramlaşmaya gitmişti.

İsrail'in hava saldırısında 15 Mayıs'ta Maha ve çocuklarının bayramlaşmak için gittiği Şati Mülteci Kampı'ndaki ev bombaların hedefi olmuştu.

Saldırıda, anne ile oğulları Suheyb, Yahya, Abdurrahman, Usame hayatını kaybetmiş, evin enkazından Hadidi'nin 5 aylık oğlu Ömer yaralı kurtarılmıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.