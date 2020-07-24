Türk hayırseverler Hartum'un Hayrat köyünde su kuyusu açtırdı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), hayırseverlerin destekleriyle Sudan'ın başkenti Hartum'da açtırdığı su kuyusu ile yüzlerce kişi içme suyuna kavuştu.

TDV, Türk hayırseverlerin destekleriyle başkentin doğusunda Soba bölgesinin Hayrat köyünde bölge halkına temiz içme suyu sağlayacak kuyunun yapımını tamamladı.

Türk Askeri Kardeşlik Kuyusu, Kur'anı Kerim tilavetinin ardından dualarla hizmete açıldı. Törene, Hartum Din İşleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Türk vatandaşları ve köy halkı katıldı.

Hartum Din İşleri Müşaviri Dadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması ve buradaki kardeşlerimizin su sıkıntısının giderilmesinde dolayı çifte mutluluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dadaş, Türk yardım kuruluşlarının tamamının hiçbir karşılık beklemeden Sudan'ın dört bir tarafındaki kardeşlerine hizmet ulaştırmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.

Bölge halkı açılan su kuyusu ile içme ve temizlik ihtiyaçları için her gün varillerle eşek üzerinde evlerine taşınan suya para ödemek ve yüzlerce metre uzaklıktaki kuyularda uzun süreler sıra beklemekten kurtuldu.

Sudan'daki birçok Türk sivil toplum kuruluşu, hayırseverlerin destekleriyle her yıl onlarca su kuyusu açtırıyor.