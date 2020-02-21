Türk hayırseverler İdlib'in imdadına yetişti - Son Dakika

Türkiye'de hassas vatandaşların sadakaları, İdlib kırsalında çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecilere kolilerle teslim edildi.



İdlib için başlatılan acil yardım çağrısı sonrasında Sarmada bölgesinde yaşayan 200 aileye içerisinde salça, sıvı yağ, bebek bisküvisi, tuz, pirinç, bulgur, un, konserve gıdalar, şeker ve süt bulunan gıda paketleri dağıtıldı. Zor şartlar altında ve soğukta çadırlarda yaşayan Suriyelilere verilen koliler, yüzleri güldürdü.



Türkiye'den birçok hayır derneği, günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken İdlibli ihtiyaç sahibi aileler için başta hijyen, gıda, un ve briket ev olmak üzere temel yaşam malzemeleri öncelikli yardımlar gerçekleştirileceği bildirildi. - İDLİB