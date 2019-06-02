Türk hayırseverler Kudüs'te iftar verdi
1 saat önce
Kudüs'teki Müslümanlar Ramazan Bayramı'na hazırlanırken, Türk hayırseverler Mescid-i Aksa'ya gelmeye ve Filistinli Müslümanlara yardım etmeye devam ediyor.
Kudüs
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
'teki Müslümanlar Ramazan Bayramı
'na hazırlanırken, Türk hayırseverler Mescid-i Aksa
'ya gelmeye ve Filistinli Müslümanlara yardım etmeye devam ediyor. Aksa Camii'nin avlusunda verilen iftar organizasyonuna çok sayıda Müslüman iştirak etti. Orucunu hayırseverlerin ikramıyla açan Müslümanlar, ilk kıble olan Mescid-i Aksa'da iftar veren herkese dua etti.
Kadir gecesini geçirmek için Kudüs'e gelen Türk misafirler, mübarek geceyi ifa ettikten bir gün sonra iftar vererek Filistinlilerle birlikte orucunu açtı. İftarı veren Selamet Derneği yetkilileri, hem Kadir gecesinde hem de bugün 500'er kişiye iftar verdiklerini kaydederek, birçok muhtaç aileye kumanya yardımında bulunduklarını ifade etti. - KUDÜS
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