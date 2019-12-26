Türk hayırseverlerden İdlib'e kış yardımı - Son Dakika
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Türk hayırseverlerden İdlib'e kış yardımı

6 saat önce

Türk hayırseverler İdlib kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin çift bot, bin adet mont, 6 bin çorap ve 5 bin adet polar battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk hayırseverlerden İdlib'e kış yardımı, System.String[]

Türk hayırseverler İdlib kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin çift bot, bin adet mont, 6 bin çorap ve 5 bin adet polar battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.


Türkiye'deki hayırseverler, rejim güçleri ve Rusya'nın başlattığı operasyon sonrası büyük bir insanlık dramının yaşandığı İdlib'e acil yardım ulaştırdı. İdlib'de başlayan operasyonlar sonrası İdlib için başlatılan acil yardım çağrısı sonrasında kırsal kesimlerde yaşayan ailelere bot, mont, çorap ve battaniye dağıtımı gerçekleştirildi. Yüzbinden fazla kişinin göç ettiği İdlib'de acil yardım çalışması kapsamında gıda, barınma ve hijyen sorunu yaşayabilecek olan İdlib halkı için Sadakataşı Derneği hayırseverleri İdlib halkına yardım etmeye çağırdı.


Acil yardımlar kapsamında İdlib kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin çift bot, bin adet mont, 6 bin çorap ve 5 bin adet polar battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.


Günlük gıda ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken İdlibli ihtiyaç sahibi aileler için önümüzdeki günlerde başta hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere temel yaşam malzemeleri öncelikli yardımlar gerçekleştirilecek.


Genel Başkan Kemal Özdal, "7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de birçok trajediye şahit olduk. Şimdi de İdlib'de 100 binden fazla sivil yaşanan bombardıman nedeniyle sınırımıza göç etti. Bölgede yaşanan soğuk havalar nedeniyle ilk etapta kışlık yardım malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdik. Acil yardım çalışmalarımızın devamında bölgeye çadır, un, hijyen kolileri ve gıda kumanyaları ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - İDLİB

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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