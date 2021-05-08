Türk hayırseverlerden Nijerya'da ramazan yardımı - Son Dakika

Nijerya'da faaliyet gösteren Darul Erkam Vakfı, Türk hayırseverlerin gönderdiği desteklerle ülkenin farklı bölgelerinde ramazan ayında insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Vakfın Başkan Yardımcısı Metin Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan vesilesiyle başkent Abuja'nın yanı sıra 3 eyalette çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Çelebi, Türkiye'den gelen yardımlarla ramazan ayında ülkenin farklı ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Lagos eyaletinde bir yetimhanede ramazan boyunca iftar programı düzenlediklerini aktaran Çelebi, ayrıca başka yerlerde 5 bin kişiye iftar verdiklerini ve 1000'den fazla kişiye et dağıttıklarını kaydetti.

Ramazan ayı boyunca farklı köylerde 25 su kuyusu açtıklarını anlatan Çelebi, "Açılan su kuyuları, köylülere güzel bir ramazan hediyesi oldu. Kuyuların ramazan ayında açılması dolayısıyla insanların mutluluğu kat kat arttı." dedi.

Çelebi, Müslümanların mübarek ramazan ayında, yılın diğer zamanlarında ibadetlerini rahat yerine getirebilmesi için 3 cami açtıklarını ifade ederek, bu ayın Türkiye ve Nijerya başta olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.