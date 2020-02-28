Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım - Son Dakika
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Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

6 saat önce

Türk hayırseverler, Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere kırtasiye ve çanta yardımında bulundu.

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım, System.String[]

Türk hayırseverler, Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere kırtasiye ve çanta yardımında bulundu.

Okul müdürü Zahruddeen Muhammed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abuja'nın Gbessa bölgesinde iki yıl önce açılan okulun bölgenin eğitim hayatına büyük katkı sağladığını söyledi.

Yaklaşık 300 öğrencinin öğrenim gördüğü okulun ücretsiz olduğunu ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Süleyman, "Ayrıca öğretmenlerin maaşları da Türkiye'den gelen yardımlarla ödeniyor." dedi.

Süleyman, Türklerin Nijerya halkını sevdiğini ve ülkenin gelişimine katkı için bu okulu açtığını ifade ederek, gelecek eğitim yılında Türkçe dersleri verilmeye başlanacağını da dile getirdi.

Türk hayırseverler tarafından okuldaki öğrencilere çeşitli yardımlar yapıldığını anlatan Süleyman, "Öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttılar. Ayrıca ara ara da giysi ve gıda gibi çeşitli yardımları yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Süleyman, bölge halkına da haftanın belirli günlerinde eğitim verildiğini bildirdi.

Öğrencilerden Abasiyya Ya'u, Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'nda eğitim gördüğü için kendini şanslı hissettiğini belirterek, "Türkler her zaman yardım yapıyor. Biz de sürekli onlara dua ediyoruz, Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

Nijerya, Abuja, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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