Son Dakika Haberleri: Türk hayırseverlerden Senegal'de kurban bağışı
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Türk hayırseverlerden Senegal'de kurban bağışı

1 saat önce

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından, Batı Afrika ülkesi Senegal'de Kurban Bayramı'nda Türk hayırseverlerin kurbanları vekalet yoluyla yaklaşık 3 bin aileye ulaştırıldı.

Türk hayırseverlerden Senegal'de kurban bağışı, System.String[]
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından, Batı Afrika ülkesi Senegal'de Kurban Bayramı'nda Türk hayırseverlerin kurbanları vekalet yoluyla yaklaşık 3 bin aileye ulaştırıldı.
Derneğin Senegal temsilcilerinden Hamza Tayyip Cığal, AA muhabirine, Senegal'de hayırseverlerin bağışladığı 910 hisse kurbanlığı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.
Kesimin, ülkenin başkenti Dakar, medrese kenti Louga ve kutsal sayılan kenti Touba başta olmak üzere 7 farklı bölgesinde yapıldığını anlatan Cığal, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere fiş verilmek suretiyle dağıtımın sorunsuz gerçekleştiğini ifade etti.
Cığal, 6 Türk ve 40 yerel personelle kurban etlerini belirlenen bölgelerde yaklaşık 3 bin aileye dağıttıklarını belirtti.
Bu bayram Aziz Mahmud Hüdayi Vakfınca, hayırseverlerin emanet ettiği vekalet kurbanlar Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta ve Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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