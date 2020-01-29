Türk hayırseverlerden Suriye'ye mazot desteği - Son Dakika
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Türk hayırseverlerden Suriye'ye mazot desteği

6 saat önce

Türk hayırseverler ve Katarlı yardım kuruluşu tarafından Suriye'deki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.

Türk hayırseverlerden Suriye'ye mazot desteği, System.String[]

Türk hayırseverler ve Katarlı yardım kuruluşu tarafından Suriye'deki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.


Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelere ve ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitimin halen devam ettiği okullara, Türk hayırseverler ve Katarlı yardım kuruluşu Qatar Charity tarafından 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı yazılı açıklamada, savaşın mağdur ettiği sivilleri yalnız bırakmadıklarını kaydetti. Suriye'deki savaş mağduru sivillere ve okullara mazot desteğinde bulunduklarını belirten Tosun, "Suriye içerisinde kış mevsiminin etkisiyle en temel sorunların başında ısınma geliyor. Bu kapsamda Qatar Charity kurumunun katkılarıyla Suriye içerinde 307 bin litre mazot dağıtımında bulunduk. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan son saldırılar nedeniyle yerinden edilen bin 500 aile ve bölgede eğitimin halen devam ettiği 100 okul faydalandı" ifadelerini kullandı. - İDLİB

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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