Türk hayırseverlerin yardımları 3 kıtada ramazan sofralarını bereketlendirecek - Son Dakika

Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını yaklaşık 10 yıldır Suriye'deki iç savaş mağdurlarına ulaştıran Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, ramazan ayı organizasyonuyla dünyanın birçok noktasındaki mazlum sofralarını şenlendirecek.

Mağdur ve mazlumlara yardım amacıyla kurulan Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, bünyesindeki 152 sivil toplum kuruluşuyla başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği yardımları, dünyanın çeşitli bölgelerindeki mağdur ve mazlum coğrafyalara ulaştırıyor.

"Veren el ile alan el" arasında üstlendiği köprü vazifesini ramazan ayında da sürdürecek olan platform, Deniz Feneri Derneği'nin desteği, hayırseverlerin yardımlarıyla 3 kıtada, aralarında Filistin, Bosna-Hersek, Yemen, Arakan, Afganistan, Gana, Tanzanya, Etiyopya, Burkina Faso ve Somali'nin de bulunduğu ülkelerde, mazlumların ramazan sofrasına bereket taşıyacak.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine, hayırseverlerin destekleriyle yaklaşık 10 yıl önce kurulan platformun yardım ağını genişleterek dünyanın farklı bölgelerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

İlk başta hedef kitlenin Suriye'deki mağdurlar olduğunu fakat zamanla dünyanın birçok bölgesine yardım ulaştırmaya başladıklarını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Platformu kurduğumuzda toplanan yardımlar, başta Suriye'deki mazlumların sofralarına bereket oluyor. Hem sınır ötesi hem de sınır içinde insani yardım ulaştırıyoruz. Şu anda İdlib'de büyük bir dram yaşanıyor. İki gün önce kamplarda insani yardım dağıtırken yakınlarımıza bombalar yağdı. Bombalanan yerlerde asker yoktu, hepsi sivil insanlar. Orada çadırın yanında beslenen hayvanlar dahi bombalandı. Biz de ekmeği, suyu, çadırı olmayan bu insanlara yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Orada 4 milyondan fazla insan var. Bunun için biraz daha oraya yöneliyoruz."

Gerem, bunun yanında platforma üye sivil toplum kuruluşların desteğiyle 3 kıtaya insani yardımları ulaştırmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Filistin'den tutun Yemen'e, Arakan'dan Afganistan'a, Afrika'nın ve Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde insani faaliyetlerimiz devam ediyor. Yardımlarda emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

"Ramazan ayını fırsat bilelim, bizim için hasat dönemidir"

Bangladeş'te mülteci kampında çıkan yangında binlerce Arakanlı Müslümanın zarar gördüğünü, 10 bine yakın evin yandığını, 15 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Görem, Budistlerin zulmünden kaçarak buraya sığınan Müslümanların yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

Gerem, Arakanlı Müslümanlar için platform olarak 152'si Afrin şehitleri adına 260 ev yaptırdıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"İnşallah bu kardeşlerimizin daha önce olduğu gibi yine dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Üç ayların içindeyiz, ramazanın rahmeti, bereket gölgesini üzerimizde hissetmeye başladığımız bu günlerde yardımlara devam ediyoruz. İslam coğrafyasında açlıkla sefaletle imtihan edilen kardeşlerimizin bir nebze de olsa ramazan iftarlarında sofraları bereketlensin. Müslümanlar olarak zekatları, sadakalarımızı zaten veriyoruz. Amacımız yardımları asıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, bunun gayretinde olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayını fırsat bilelim, bizim için hasat dönemidir."

"Din, dil, ırk ayırmaksızın yardımları ulaştırıyoruz"

Yardım götürdükleri ülkelerde farklı ırk ve dinlere mensup insanlara da el uzattıklarını aktaran Gerem, şunları kaydetti:

"Din, dil ve ırk gözetmeksizin gerçekten mağdur ise insani yardımlarımızı yapıyoruz. Dünyanın birçok ülkesine giderken 'Şu bölge Müslüman şu bölge Müslüman değil' diye gözetmiyoruz. Bizim için yeter ki insan ve ihtiyaç sahibi olsun. Biz buna bakıyoruz. Etiyopya'da çok sayıda Hristiyan var ve çok mağdur. Biz orada katarak ameliyatları yaparken 'Şu Hristiyan'dır' diye bakmıyoruz. Örneğin kadın geliyor, boynunda haç var, buna bakmıyoruz. Onun da dünyayı görme hakkı var. Onu da ameliyat ediyoruz. Ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz."