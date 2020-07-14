Türk hayırseverlerin yardımları mazlumların bayram sofrasına bereket katacak - Son Dakika

Türk hayırseverlerin yardımları mazlumların bayram sofrasına bereket katacak

Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını yaklaşık 10 yıldır Suriye'deki iç savaş mağdurlarına ulaştıran Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, düzenledikleri Kurban Bayramı organizasyonuyla hayırseverlerin yardımlarını dünyanın birçok noktasındaki mazlum sofralarına ulaştıracak.

Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını yaklaşık 10 yıldır Suriye'deki iç savaş mağdurlarına ulaştıran Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, düzenledikleri Kurban Bayramı organizasyonuyla hayırseverlerin yardımlarını dünyanın birçok noktasındaki mazlum sofralarına ulaştıracak.

Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı

Mazlumlara yardım amacıyla 100'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği yardımları dünyanın çeşitli bölgelerindeki mağdur ve mazlumlara ulaştırıyor.

Üstlendiği köprü vazifesini Kurban Bayramı'nda da sürdürecek olan platform, Deniz Feneri Derneğinin desteği hayırseverlerin yardımlarıyla aralarında Gana, Tanzanya, Filistin, Etiyopya, Arakan, Burkina Faso ve Somali'nin de bulunduğu 22 ülkedeki mazlumların sofrasına bereket taşıyacak.

Platform Başkanı Osman Gerem, hayırseverlerin destekleriyle yaklaşık 10 yıl önce kurulan platformun yardım ağının her geçen gün genişlediğini söyledi.

İlk başlarda hedef kitlenin Suriye'deki mağdurlar olduğunu, bunu zamanla diğer bölgelere de yaydıklarını belirten Gerem, "Hem Suriye'deki insanlara hem Şanlıurfa'ya gelen 500 bine yakın Suriyeliden ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Toplanan yardımlar, başta Suriyeli kardeşlerimizin gönüllerine sevinç, sofralarına bereket oluyor. Bunun yanında platforma üye sivil toplum kuruluşların desteğiyle dünyanın çeşitli bölgelerine yardımları ulaştırıyoruz. Bizler dünyanın neresinde bir mağdur veya mazlum varsa din, dil ve ırk ayırt etmeksizin onların acılarına merhem olmak için çabalıyoruz. Filistin, Arakan, Suriye, Yemen, Tanzanya, Gana, Etiyopya, Arakan ve Burkina Faso, Somali ülkesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Yardımlarda emeği geçen hayırseverlerden ve kuruluşlardan Allah razı olsun." dedi.

"Yardımları ecdadımızın at koşturduğu bölgelerdeki mazlumlara ulaştıracağız"

Osman Gerem, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi üstlendiklerini ifade ederek, "Kurban Bayramı yaklaştı. Bizler de bize emanet edilen kurbanları ve yardımları ecdadımızın at koşturduğu ve izlerinin bulundu bölgelere ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda Allah nasip ederse çeşitli ülkelerde faaliyet yapacağız. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle çalışmalarımız biraz aksadı. İnşallah bu bayram her şey yolunda giderse yardımlarımız yeni mağdur bölgelere ulaştıracağız. Ecdadımız dünyanın birçok bölgesine hak ve hukuku götürmüş. Bizler de o mağdur bölgelerdeki kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Türkiye'deki kardeşlerimizin selamlarını ve yardımları onlara ulaştırıp sevinçlere ve mutlulukları ortak olacağız inşallah." diye konuştu.

Gerem, ülkelerinde muhacir durumuna düşen ve açlıkla mücadele eden Suriyelilere bayramda yardım ulaştırmaya devam edeceklerini ve oradaki insanların yüreklerine dokunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İdlib bölgesindeki insanların çok zor durumda olduklarını ve o bölgeye düzenli olarak yardımları ulaştırdıklarını aktaran Gerem, mazlum coğrafyalara ulaşmak isteyen tüm hayırseverlerden kurban vekaletlerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk hayırseverlerin yardımları mazlumların bayram sofrasına bereket katacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza 11:05 Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız 11:02 Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı 10:55 Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor 10:53 Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil 10:31 Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı 10:23 Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler 10:16 Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti 10:11 Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı 10:06 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi 10:03 İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir 09:58 Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 09:56 Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi 09:50 Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? 09:23 Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
11:05
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
11:05
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
11:02
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
10:55
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
10:53
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
10:31
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler
10:23
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
10:16
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
10:11
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
10:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 11:30:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk hayırseverlerin yardımları mazlumların bayram sofrasına bereket katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]