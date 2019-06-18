Türk Hazır Beton Sektörü, Avrupa'ya liderlik etmeye devam ediyor

Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Haziran 2019 tarihinde İspanya Valensiya'da yapıldı. Toplantıda, 50 delegenin oyu ve Almanya, İtalya ve Türkiye'den temsilcilerin oluşturduğu Başkanlık Divanı'nın kararıyla THBB Başkanı Yavuz Işık yeniden ERMCO Başkanlığına seçildi. 1991 yılından bu yana Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) tam üyesi ve 2016 yılında bu yana da ERMCO Başkanlığı yürüten Türkiye, Avrupa hazır beton sektörüne öncülük etmeye devam edecek.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Başkanlığına yeniden seçilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Işık şunları söyledi: "Türkiye'de güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için üyelerimiz ile uzun yıllardır özveriyle çalışıyoruz. Bugün Türkiye, hazır beton üretiminde Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü en büyük hazır beton üreticisidir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam üretim miktarı 230 milyon metreküpün üzerindeyken Türkiye tek başına 100 milyon metreküp beton üretmektedir. Birliğimizin çalışmaları sayesinde Türkiye, sadece miktar açısından değil kullanılan betonların dayanım sınıflarında da AB ortalamasının üstündedir. İstikrarlı ve profesyonel bakış açımızı koruyarak ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok başarılar elde ettik. Çalışmalarımızın uluslararası yansımaları sonucunda 2016 yılından bu yana ERMCO başkanlığını yürütüyoruz. Böylece üreticilerimizin taleplerini Avrupa'da gündeme getirirken sektörümüzü etkileyen gelişmelere de küresel ölçekte yön veriyoruz. Ülkemizi ve THBB'yi temsilen katıldığımız toplantıdan ERMCO başkanlığı görevini yeniden üstlenerek ayrılıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha önce de yaptığımız gibi hem Avrupa'da hem de Türkiye'de beton sektörünün gelişimi açısından yeni hedefler oluşturacağız ve sektörümüzü ileri taşımak için çalışmalar yürüteceğiz."

1967 yılında kurulan ERMCO Avrupa'daki yirmi ülkenin hazır beton üreticilerinin üst çatısı olan ve aynı zamanda ABD, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'nın ortak üye, Kırgızistan ve Rusya'nın ise yazışmalı üye olduğu hazır beton alanındaki en büyük uluslararası kuruluştur. ERMCO, beton ve sürdürülebilirlik, kaynakların sorumlu kullanımı, atık beton suyunun ve kentsel dönüşümdeki inşaat atıklarının geri dönüşümü gibi hazır beton alanındaki yeni kavramları kapsayan pek çok projeyi yönetiyor. Bu sayede çevre dostu fikirler üretirken aynı zamanda ekonomiye katkı sağlayacak çözümler de geliştiriyor.

Yeniden üstlendiği başkanlık göreviyle birlikte kendisini yeni sorumlulukların da beklediğinin farkında olduğunu belirten Yavuz Işık: "ERMCO'nun en büyük üyelerinden biri olarak, gerçekleştirilen teknik ve stratejik toplantılarda, THBB'nin teknik gücü ve altyapısıyla, Avrupa hazır beton sektöründe faaliyet gösteren ve araştırma yürüten kuruluşlarla çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ettik. Türkiye, bilimsel ve teknik altyapısıyla ve deneyimiyle Avrupa'da yürütülen projelerin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek. Hedefimiz bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdiğimiz temsiliyet ve Başkanlık görevini daha fazla sorumluluklar alarak daha ileriye taşımaktır." dedi.