Türk hekim, 'dünyanın en etkili bilim adamları' listesinde - Son Dakika

Türk hekim, 'dünyanın en etkili bilim adamları' listesinde

21.01.2021 15:22
Türk hekim, 'dünyanın en etkili bilim adamları' listesinde, System.String[]

Türk diş hekimleri gerek geliştirdikleri yenilikçi tedavi yöntemleriyle gerekse akademik çalışmalarıyla dünyada ses getirmeye başladı.

Türk diş hekimleri gerek geliştirdikleri yenilikçi tedavi yöntemleriyle gerekse akademik çalışmalarıyla dünyada ses getirmeye başladı. Endodonti Uzmanı Doç. Dr. Taha Özyürek, Stanford Üniversitesi'nin 22 bilimsel alanı ve 176 alt bilim dalını sınıflandırdığı 'dünyanın en etkili bilim adamları' listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve PLOS Biology Dergisi tarafından yayınlanan 'dünyanın en etkili bilim adamları' çalışması alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansları değerlendirilerek 1996-2019 yılları arasında Scopus Özeti ve Atıf Veri Tabanı'dan elde edilen verilere göre yapıldı. Bilim insanları bireysel çalışma alanlarına göre 22 bilimsel alan ve 176 alt bilim dalında sınıflandırılarak "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" şeklinde iki adet sıralama listesi oluşturuldu ve 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime 160 bin araştırmacı bu listeye girmeye hak kazandı.

Özyürek, "Bu başarıda kilit rol oynayan tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalarımda benden desteklerini bir an olsun esirgemeyen aileme teşekkürü borç bilirim. Ülkemin bilim insanları yaptıkları çalışmalarla dünyada daha fazla ses getirmeye başladı. Her şeyden önce ülkem ve Türk diş hekimliği adına gururluyum" dedi.

-İHA-

Stanford Üniversitesi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk hekim, 'dünyanın en etkili bilim adamları' listesinde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyası kabarık! İşte yaşadığı sorunlar ve gerilimler Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı Zavallı eşeğin ağzını tel ile bağlayıp ölüme terk ettiler İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et
Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım         
15:57
Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu? Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?         
15:44
Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı         
15:36
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda Gorman, bir gecede milyonlarca takipçiye ulaştı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda Gorman, bir gecede milyonlarca takipçiye ulaştı         
13:03
Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı         
12:42
Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:26
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 16:12:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk hekim, 'dünyanın en etkili bilim adamları' listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei