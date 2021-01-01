Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi - Son Dakika

Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi

01.01.2021 10:57
Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi, System.String[]

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapılarının, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespit edilebildiği kit geliştirdiğini bildirdi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapılarının, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespit edilebildiği kit geliştirdiğini bildirdi.

Kurtulmuş, geliştirdiği kite ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk kez görüldüğü mart ayında başladığı çalışmanın, kasımda sonuçlandığını anlattı.

Kurtulmuş, testin önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandığını, Sağlık Bakanlığınca da ruhsatlandırıldığını ifade etti.

Etik kurul onayı ile yapılan klinik çalışmalarda testin doğruluk oranının mevcut testlere göre daha fazla olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu çalışmanın klinik bir dergide uluslararası düzeyde yayınlandığını da söyledi.

Kurtulmuş, testin kısa sürede sonuç verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapıların, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespiti prensibine dayanan ve bu nedenle adını foaming (köpük) test koyduğumuz bu testi yapma amacımız insanların en hızlı ve en doğru şekilde Kovid-19 açısından taranmasının sağlanmasıdır. Bu sayede virüs yükü olanların hızlıca tedaviye alınabilmesi, virüs yükü olmayanların da günlük olağan hayatlarına devam etmeleri suretiyle iş gücü kayıplarının olmaması, tedavi gören hastaların da tedavi süreçlerinin kolayca kontrol edilebilmesidir. Test bu konudaki ilk idrar testi ve 15 saniyede sonuç verebiliyor."

Mehmet Serhan Kurtulmuş, testin yapılışına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Vücutta bulunan virüs yükünü belirleyen bu testi yapmak ise çok kolay. Test kitinde bulunan idrar kabına bir miktar idrar koyuyorsunuz. Test kiti içerisinde yer alan ve özel bir reaktan içeren vakumlu tüpü idrar kabının üzerinde bulunan alana yerleştiriyorsunuz. Tüpe belirtildiği şekilde yeteri kadar idrar geldikten sonra, 15 saniye aşağı yukarı yönde iyice çalkalıyorsunuz. Test tüpünde oluşan köpük miktarını, tüp üzerinde yer alan renk skalasına göre değerlendiriyorsunuz. Bu sayede herhangi bir semptomunuz yoksa bile vücudunuzda virüs yükü olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bazı klinik semptomlarınız varsa da bunun Kovid-19'dan mı yoksa başka bir enfeksiyon kaynağından mı kaynaklandığını tespit edebiliyorsunuz."

Rehabilitasyon, Türkiye, Mart, Sars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü         
10:12
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi         
09:41
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi         
07:48
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 11:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk hekim, Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei